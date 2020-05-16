Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin başlayacağı tarihi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte gündeme gelen turizm konusunda açıklamalarda bulundu. Ersoy, ‘’Bir terslik olmazsa, 28 Mayıs’ta iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar.’’dedi.

Bakan Ersoy’un açıklamalarından satır başları

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Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz.

-Bu süreçte otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durduğu için kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.

-İç hat uçuşlarına dair benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa ve veriler de aşağı doğru gitmeye devam ederse Mayıs sonun gibi açılacağına inanıyorum.

-Yurt dışı uçuşları da Haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum.

-Uçuşların açılacağı ilk ülkeler Asya ülkeleri gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki daha öncelikli açılacakmış gibi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:29