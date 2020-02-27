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Kumalığı kabul etmeyen kadını öldüren zanlıdan kan donduran ifade!

Adana'da kumalığı kabul etmeyen kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Zanlı, kadını çocuklarının yanında kafasını taşla ezdikten sonra uçurumdan attığını itiraf etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:34
Kumalığı kabul etmeyen kadını öldüren zanlıdan kan donduran ifade!

Adana’nın Pozantı ilçesinde geçtiğimiz günlerde uçurumun kenarında kafası taşla ezilmiş olarak bulunan 23 yaşındaki Zeliha Armağan cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Genç kadının yaklaşık 6 yıl önce ailesinin zoruyla başlık parası alınarak Afyonkarahisar’da M.A. isimli kişiyle evlendirildiği, bu evlilikten de de biri kız iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Zorla evlendirildiği kişiyle sürekli problem yaşayan ve bu yüzden Şanlıurfa’ya sık sık gelen genç kadının en son Şanlıurfa’ya gittiğinde evli olan amcasının oğlu Osman Ç.’nin kendisine kuma olarak gelmesi teklifi yapıldığı ve Zeliha Armağan'a "Eşinden ayrıl, ben seni ikinci eş olarak alırım" dediği anlaşıldı.

Zeliha Armağan ise amcasının oğlunun bu teklifini kabul etmeyerek çocukları ile birlikte İzmir'e akrabalarının yanına gitmişti. Bu durumu öğrenen Osman Ç., genç kadını arayıp, "Ben seninle evlenmek istiyorum, yerini söyle gelip alayım" demesinin ardından ikna olmayan kadının adresini bulan Osman Ç. kayınbabası ile birlikte yola koyularak İzmir'e gitti. Zeliha Armağan'ı çocuklarıyla birlikte zorla arabaya bindiren ve Şanlıurfa'ya getirmek isteyen Osman Ç. genç kadının Pozantı'ya geldiği sırada Şanlıurfa'ya gitmekten vazgeçmesi üzerine yol kenarında durarak Zeliha'yı tekrar şkna etmeye başladı. Genç kadın ikna olmayınca Osman Ç. kadını vahşice öldürdü.

Olaydan hemen sonra yakalanarak gözaltına alınan Osman ç'nin ise cinayet ile ilgili ifadeleri kan dondurdu. Sorgusunda işlediği cinayeti anlatan Osman Ç., dönüşte kayınpederini bıraktıktan sonra Zeliha Armağan'ı kuması olmaktan vazgeçtikten sonra nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:

"Zeliha ’Ben seninle evlenmekten vazgeçtim, durdur arabayı, çocuklarımı da alıp gideceğim’ dedi. Bende aracı durdurup onunla aşağı indim ve ikna etmeye çalıştım. Ancak bir türlü ikna olmayınca sinirlenerek çocukların yanında yerdeki taşı alıp onun kafasına vurdum. Zeliha uçurumdan aşağı düştü. Aşağı baktığımda ölmediğini görünce yanına gittim. Sürünerek yukarı çıkmaya çalışıp, bana el uzatarak ’Beni öldürme" diye yalvardı. Ancak ben kafasına taşla defalarca vurarak öldürdüm. Daha sonra da çocukları alarak Şanlıurfa’ya gittim" 

23 yaşında iki çocuk annesi genç kadın uçurumun kenarında ölü olarak bulunduktan sonra cenazesi önce adli tıpta otopsi yapılmış daha sonra ailesi tarafından oradan alınarak toprağa verilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
CinayetAdanaPozantıZeliha ArmağanKumaZanlı Ifadesi
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