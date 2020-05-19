Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması final yaptı! Erdoğan, 2020 yılı birincisini tebrik etti

2017 yılında başlatılan ve o yıldan beri düzenli olarak yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bu yıl Ramazan ayına özel olarak düzenlenerek TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluştutuldu. Bu gece, Kadir Gecesi münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması özel final bölümüyle yayınlandı.

Bu yıl yine birbirinden güzel sesli yarışmacılara ev sahipliği yapan yarışmada her yayınlanan bölümde 5 yarışmacı arasından o günün birincisi seçildi ve bu gece yarışmada final heyecan yaşandı. Bu yıl Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi ise Hüseyin Akbulut oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşturan ve ramazan ayına özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Kadir Gecesi yayınlanacak finalinin çekimlerine görüntülü bağlanarak katılan tüm yarışmacıları ve 2020 yılının birincisi Hüseyin Akbulut'u tebrik etti.

TRT'den yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz çekilen yarışmanın final bölümünü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

