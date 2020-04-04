Kurala uymayan memura 3 bin 150 lira ceza! Mesai saatinde evde olunacak

Geçtiğimiz günlerde resmi gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlet memurlarına korona virüs tedbirleri kapsamında esnek yada evden çalışma imkanı getirilmişti. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden tüm şehirlerdeki memura emsal olabilecek bir karar geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada;

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