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Kurala uymayan memura 3 bin 150 lira ceza! Mesai saatinde evde olunacak

Gaziantep valisi Davut GÜL'den şehirdeki memurlar ilgilendiren önemli bir karar geldi. Esnek çalışma saatinde evde olmayan memura 3 bin 150 tl ceza verileceğini açıkladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 20:03
Kurala uymayan memura 3 bin 150 lira ceza! Mesai saatinde evde olunacak

Geçtiğimiz günlerde resmi gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlet memurlarına korona virüs tedbirleri kapsamında esnek yada evden çalışma imkanı getirilmişti. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden tüm şehirlerdeki memura emsal olabilecek bir karar geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada;

"Gaziantep’te esnek yada evde çalışmaya geçen kamu personellerinin mesai saatleri içerisinde iş yerinde/ evde bulunmaları zorunlu olup dışarda olduğu tespit edilenlere 3150 TL para cezası ve disiplin işlemi uygulanacaktır." dedi

Son Güncelleme: 04.04.2020 20:16
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan çalışmaEsnek çalışma
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