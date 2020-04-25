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Kütahya'da acı kaza! Bariyerlere çarpan motosiklet üstündeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahya karayolunda motosiklet'in kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:54
Kütahya'da acı kaza! Bariyerlere çarpan motosiklet üstündeki 2 kişi hayatını kaybetti

Üzücü olay akşam üzeri Kütahya'da meydana geldi.Motosikletiyle yolda seyir halinde olan Adil Bayram Tunç birden bire motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Adil Bayram Tunç(40) ve arkasında oturan arkadaşı Volkan Türk(43) yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine  olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosikler üzerinde bulunan Adil Bayram Tunç ve Volkan Türk'ün hayatımı kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tunç ve Türkün cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Son Güncelleme: 25.04.2020 20:28
Anahtar Kelimeler:
KütahyaMotosiklet KazasıKütahyada Acı KazaAdil Bayram TunçVolkan Türk
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