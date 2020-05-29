Kütahya'da arazi kavgasında silahlar konuştu! 1 ölü 2 yaralı

Kütahya'da arazi kavgasında yine kan aktı. Gediz ilçesine bağlı Karabacaklar köyünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, H.H.T. (64) isimli nir kişi koyunlarını bir arazide otlatmaya başladı. M.Y. (24) isimli başka bir kişide aynı yere gelerek koyunlarını otlatmak istedi.

Şahıslar arasında o sırada mera anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araziye M.Y.’nin babası Recep Yıldız’da (50) dahil oldu ve olay büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.H.T. yanında taşıdığı ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateş etmeye başlsı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Recep Yıldız'a isabet etti ve Yıldız kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Recep Yıldız'ın oğlu M.Y.'de kurşunların hedefinde kaldı ve olaydan yara alarak kurtuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.Y.'yi ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilen M.y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavga sırasında yaralanan şüpheli H.H.T. ise, olaydan hemen sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

