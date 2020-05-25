Kütahya'da olaylı kavga! Hamile kadın tekmelendi

Kütahya'da dün gece alkolü olduğu belirlenen bir mahallenin muhtarının hamile kadına tekme atması sonucu mahalle halkı ile kavgaya karıştı. Alkollü muhtar kavgaya müdahale eden polislere saldırdı.

Kütahya'da olaylı kavga! Hamile kadın tekmelendi
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Olaylı kavga dün gece geç saatlerde Kütahya'da meydana geldi.

Anlatılanlaa göre dün gece alkollü olduğu belirlenen mahalle muhtarı M.Y , tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Olayı gören mahalle halkı duruma müdahale etti ve muhtar ile mahalle halkı arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada muhtar M.Y kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek silahını çıkardı ve havaya ateş açtı.

POLİS EKİPLERİ KALABALIĞI DAĞITTI

Çıkan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi.

POLİSLERE HAKARET ETTİ

Olaylarda sonra hastaneye kaldırılan muhtar yapılan kontrollerde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı.

HAMİLE KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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