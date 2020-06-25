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Kütahya'da Rehabilitasyon merkezinde çok sayıda korona vakası tespit edildi! Kurum karantinada

Kütahya'da bulunan özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde çok sayıda korona virüs vakasının görülmesi sebebiyle filyasyon ekibi harekete geçti.

25 Haziran 2020 Perşembe 14:15
Kütahya'da Rehabilitasyon merkezinde çok sayıda korona vakası tespit edildi! Kurum karantinada
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Başlayan normalleşme süreci ile korona virüs vakalarında ki beklenen artışlar devam ediyor.

Son olarak Kütahya'da bulunan bir rehabilitasyon merkezinde personel dahil bir çok kişiye korona virüs testi yapıldı. Yapılan test sonuçlarında bir kişinin kovid 19 testinin pozitif çıkması sebebiyle filyasyon ekipleri harekete geçti.

Diğer yandan korona virüs testi pozitif çıkan çok sayıda kişi dün akşam gece geç saatlere kadar ambulans ve özel kıyafetli ekipler tarafından Kütahya  Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pandemi servisine götürüldüler.


Testi pozitif çıkan tüm hastaların hastaneye intikali sağlandı ve tedavilerine başlandığı açıklandı.

FİLYASYON EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Diğer yandan hastaların temas ettiği kişileri bulmak için filyasyon ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

 

 


Son Güncelleme: 25.06.2020 14:15
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