Kütahya'da Rehabilitasyon merkezinde çok sayıda korona vakası tespit edildi! Kurum karantinada

Başlayan normalleşme süreci ile korona virüs vakalarında ki beklenen artışlar devam ediyor.

Son olarak Kütahya'da bulunan bir rehabilitasyon merkezinde personel dahil bir çok kişiye korona virüs testi yapıldı. Yapılan test sonuçlarında bir kişinin kovid 19 testinin pozitif çıkması sebebiyle filyasyon ekipleri harekete geçti.

Diğer yandan korona virüs testi pozitif çıkan çok sayıda kişi dün akşam gece geç saatlere kadar ambulans ve özel kıyafetli ekipler tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pandemi servisine götürüldüler.

FİLYASYON EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Testi pozitif çıkan tüm hastaların hastaneye intikali sağlandı ve tedavilerine başlandığı açıklandı.

Diğer yandan hastaların temas ettiği kişileri bulmak için filyasyon ekiplerinin çalışmaları devam ediyor