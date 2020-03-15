betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
311.554
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7873
EURO
7.0130

Kütüphanelere koronavirüsü tedbiri! 30 Mart'a kadar kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede alınan koronavirüsü tedbirleri çerçevesinde Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağı duyuruldu.

15 Mart 2020 Pazar 20:37
Kütüphanelere koronavirüsü tedbiri! 30 Mart'a kadar kapatılacak

Dünya genelinde hızla yayılan ve Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Bilim Kurulu kararıyla alınan önlemler çerçevesinde Bakanlık olarak bir takım tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak." denildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" ifadelerine yer verilirken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı'da benzer bir mesaj paylaştı. Paylaşılan mesajda ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kapatma KararıKoronavirüs TedbirleriKültür BakanlığıKütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Sinop-Boyabat kara yolununda feci  trafik kazası ! 4 ölü,6 yaralı
 Sinop-Boyabat kara yolununda feci  trafik kazası ! 4 ölü,6 yaralı
Korona AVM'leri vurdu! Vatandaşlar AVM'ler den uzak duruyor!
Korona AVM'leri vurdu! Vatandaşlar AVM'ler den uzak duruyor!
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak kapatıldı!
Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak kapatıldı!
Yurtlara yerleştirilen umrecilerden Devlete tepki; Burası ahır gibi!
Yurtlara yerleştirilen umrecilerden Devlete tepki; Burası ahır gibi!
Diyanet'in umre ziyaretçileri hakkındaki flaş kararı!
Diyanet'in umre ziyaretçileri hakkındaki flaş kararı!
Umreden dönen Esra Elönü'nün babası yaşamını yitirdi
Umreden dönen Esra Elönü'nün babası yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Güvercin Dizisi Murat kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Tınmaz hakkında bilgiler
Yaşlılık aylığı nedir? 65 yaş yaşlılık aylığı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı başvuru şartları ve süreci
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Elektrik yardımı nasıl alınır? 2020 Dar gelirliye elektrik yardımı için nereye başvurulur?
Tüberküloz maaşı Ve SSPE hastalarına yardım programı başvuru şartları nelerdir?
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
Doğum Parası 2020 şartları nelerdir? Doğum ve süt yardımı parasına nasıl başvuru yapılır?
Aşı Parası yardımı nedir? 2020 Aşı parası yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Emekli maaşı başka bir bankaya nasıl taşınır?
Birikim yapmaya yardımcı Mobil uygulamalar listesi
2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zamandır? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücretleri
BİM'de satılan Polosmart Akıllı Bileklik nasıl, alınır mı?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar - GS BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
El dezenfektanı ve kolonya korona vürüsünden korunmak için fayda ve koruma sağlar mı?
Türkiye Noterler Birliği Haftasonu nöbetçi noter sorgulama ekranı! 14 Mart Cumartesi Ankara, İstanbul ve İzmir il il nöbetçi noter adresleri belli oldu
Zümrüdüanka dizisi Nisa Özgüç kimdir? Itır Esen rol aldığı diziler
Hercai Asiye Kimdir? Gerçek adı nedir? Zuhal Yalçın hakkında bilgiler
Devlet Pet CT karşılıyor mu?
Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Kredi sicili bankalarda ne zaman düzelir? Banka kredi sicili nasıl temizlenir?
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.