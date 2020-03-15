Kütüphanelere koronavirüsü tedbiri! 30 Mart'a kadar kapatılacak

Dünya genelinde hızla yayılan ve Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilim Kurulu kararıyla alınan önlemler çerçevesinde Bakanlık olarak bir takım tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle bakanlığa bağlı tümler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak." denildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" ifadelerine yer verilirken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı'da benzer bir mesaj paylaştı. Paylaşılan mesajda ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği bildirildi.