Kuzenine verdiği borcu geri alamayınca dehşet saçtı!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde alacak verecek davası nedeniyle neredeyse kan dökülüyoru. Kuzenlerine verdiği 30 bin lira borç miktarını geri alamadığını ileri süren bir şahıs rastgele ateş açmaya başladı kuzenini yaraladı.

Bugün saat 16.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda idialara göre çiftçilik yapan R.Y. (35) bir süre önce kuzenlerine 30 bin lira borç verdi. Aradan geçen süğre içerisinde borcunu geri alamayan R.Y. kuzenleri arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyüyyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden öfkeyle ayrılan R.Y., bir minibüs ile kuzenlerinin yaşadığı evin önüne tekrar gelerek araçtan rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kuzeni ise Azime Y. (50) yaralandı.

Azime Y. yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken diğer yakınlarıda minibüsün camlarını kırarak R.Y.'ye saldırdılar. Sağlık durmunun iyi olduğu öğrenilen Azime Y.'nin yakınları aldıkları 30 bin liralık borca karşılık 30 bin liralık çek verdiklerini öne sürdüleri. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



