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Kuzuyla 23 Nisan şiiri okuyan Mersin'li minik Alperen'in büyük hayali

Mersin'in Gülnar ilçesinde evinin etrafını Türk bayraklarıyla süsleyen ve üzerindeki ay-yıldızlı tişörtü ve omzuna da kuzusuyla 23 Nisan şiiri okuyan 11 yaşındaki Alperen Töstü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Minik Alperen, büyük hayalini söyledi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:06
Kuzuyla 23 Nisan şiiri okuyan Mersin'li minik Alperen'in büyük hayali

Mersin'in Gülnar ilçesinde yörük bir ailenin 11 yaşındaki çocukları Alperen Töstü, 23 Nisan günü okuduğu şiirle sosyal medyanın fenomeni haline geldi. İlçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi olan Alperen, evinin etrafını Türk bayraklarıyla donatarak üzerinde ay-yıldızlı tişörtü ve kucağındaki mink kuzuyla 23 Nisan şiiri okuması sonrası video milyonlarca beğeni alarak paylaşım rekorları kırdı.

Kuzuyla 23 Nisan şiiri okuyan Mersin'li minik Alperen'in büyük hayali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin önünde küçük bir etkinlik düzenleyen ve bayrak sallayarak kuzuyla birlikte okuduğu şiiri gören kullanıcılar tarafından fenomen haline gelen minik Alperen büyük hayalini döyledi.

Şiir okuduğı videonun yoğun ilgi görmesi sonrasında duygularını anlatan Alperen Töstü, "Yoğun ilgi nedeniyle çok mutlu oldum. Benim için bir sürpriz oldu. Köyüm ve okulum adına da çok sevindim. Büyüyünce asker olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diyerek en büyük hayalini söyledi.

İşte, sosyal medyanın fenomeni Alperen'in paylaşım rekorları kıran videosu:

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