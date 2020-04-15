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KYK borçları ertelendi mi ?

Milyonlarca Üniversite öğrencisini ve mezunu yakından ilgilendiren KYK borçlarının ertelenmesi ile ilgili olarak gelişmeler yaşanıyor. Korona virüs ile daralan ekonomi ve vatandaşları rahatlatmak için yeni ekonomik tedbirler yolda. Son açıklanan ekonomi paketinin içinde KYK borçlarının ertelenmesi maddesi KYK kredisi alan öğrenci ve mezunları umutlandırdı. Peki KYK borçları ertelendi mi ? KYK borçlarının ertelenmesi için başvurular başladı mı? KYK borç erteleme teklifi yasalaştı mı? Merak edilen tüm sorular haberimizde..

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:59
KYK borçları ertelendi mi ?

Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgın hastalığı vakalarının ülkemizde ilerlemesi ve bundan dolayı ekonomide yaşanan krizin etkileri azaltma çabaları devam ediyor.
Bu kapsamda dün meclise sunulan yeni ekonomik tedbir paketi içerisinde bulunan  KYK borçlarının ertelenmesi teklifi gündeme düştü. Özellik KYK alan üniversite öğrencileri ve mezun olan milyonlarca insan KYK borçlarının erteleneceği haberlerini heyecan ile karşıladı.

KYK BORÇLARI ERTELEME YASASI MECLİSE ‘TE OYLANDI MI?


Kyk borçlarını ertelenmesi teklifi dün ak partili milletvekilleri tarafından gündeme getirildi ve 15 maddelik ekonomik tedbir paketinin içinde yerini aldı. Ancak KYK borçlarının ertelenmesi teklifi yasa henüz TBMM Genel kurulunda oylamaya sunulmadı.

KYK BORÇLARI NE KADAR SÜRE İLE ERTELENECEK?


Eğer meclise gelen kanun oylanır ve yasalaşır ise KYK borçları 3 ay süre ile ertelenecek.

KYK BORÇLARININ ERTELENMESİ NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRER


Meclis başkanlığına sunulan KYK borçlarının ertelenmesi teklifini içeren yeni torba yasa bugün plan ve bütçe komisyonunda görüşülüp meclis genel kuruluna oylanmak üzere gönderilmesi beklenmektedir. Yasanın önümüzdeki hafta TBMM genel kurulunda oylanıp yasalaşmasından sonra kyk borçlarının ertelenmesi işlemi uygulamaya girecektir.
 

Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04
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