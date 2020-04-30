Lenf kanseri tedavi gören polis memuru korona'ya karşı direnemedi

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele de üzücü haberler gelmeye devam ediyor.Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli bir polis, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede korona virüsten hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ertoy, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Ertoy'un, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat eden merhum emniyet mensubunun tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) test sonucuna göre vefat nedeni bulaşıcı hastalık olarak tespit edildiği duyuruldu. Polis memuru Etoy, aynı gün Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

Mesleğine 2015 yılında başlayan Polis Memuru Mehmet Ertoy'un 26 yaşında olduğu öğrenildi.