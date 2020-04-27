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Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı! 3 Temmuz'a ertelendi

Ağrı'da iki yıl önce Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir ile ilgili açılan davanın son duruşmasında karar çıkmadı ve bir sonraki duruşma 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:18
Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı! 3 Temmuz'a ertelendi

Ağrı'nın Bezirhane Köyünde 2 yıl önce ailesiyle birlikte dedesinin evini zçyarete giden ve bir anda ortada kaybolan Leyla Aydemir, başlatılan aramaş çalışmalarında tam 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. 

Leyla'nın kaybolduğu günden 18 gün sonra, söz konusu köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içinde cesedi bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasının ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ali Aydemir, olayla ilgileri oldukları tespit edilen 7 sanığın yargılanmasına başlanılmıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ,davanın 3'üncü duruşması Koronavirüs salgını nedeniyle sadece avukatların katılımıyla gerçekleştirildi.

Tutuksuz yargınana 7 sanğın muaf tutulduğu Leyla Aydemir davasının 3. duruşmasında mahkeme heyeti amca Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, mahkeme sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece tutukluluk denetimi şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla tutuklu bulunan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bana yakın zamanda gelen ihbarlar oldu. Bu ihbarları mahkemeye ilettik. Bunlardan bir tanesi sanıklar içerisinde olaydan sonra psikolojik tedavi gören birinin olduğu yönündeydi. Mahkeme heyeti bu talebimizi dosyaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti. Başka ihbarlarda var ancak bunları şimdilik gizlilik açısından söylemiyoruz. Mahkeme heyeti bunu araştıracak. Asıl olup olmadıklarına göre dosyaya ekleyip eklemeyeceğine karar verecek. Farklı bir gelişme söz konusu değil şu an. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Bu insanlık suçu yapanların yanına kar kalmayacak.”

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