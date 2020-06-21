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LGS sonrası sokaklar doldu taştı.

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sona ermesinin ardından tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kalktı. Yasak saat 15:00'da kaldırıldı.

21 Haziran 2020 Pazar 14:59
LGS sonrası sokaklar doldu taştı.
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Türkiye'nin 81 ilinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla öğrencilerin daha rahat ve gürültüsüz bir ortamda sınava girmesi amacıyla sınav süresi boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu kısıtlama saat 15:00 itibariyle kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye genelindeki tüm 8. sınıf öğrencilerini kapsayan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 12.50 itibariyle sonlandı. İçişleri Bakanlığı da bu sınavdan ötürü saat 09:00 ile 15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını dile getirdi. Tüm Türkiye genelinde caddeler boşaldı. Yoğunluk azaldı. Ancak yasağın sona ermesiyle birlikte her yerin yoğunlaştığı gözlendi. Vatandaşlarımız yasak sonrası kendini dışarı attı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan YKS sınavında da yasaklar uygulanacak.


Son Güncelleme: 21.06.2020 14:59
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