Libya tezkeresi ne anlama geliyor? Türkiye Libya'ya asker mi gönderecek?

27 Kasım tarihinde Türkiye ile Libya arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı ve iki ülke arasında güvenlik ve askeri iş birliğini çok yönlü biçimde güçlendi. Ayrıca bu muhtırayla beraber Türkiye'nin Hafter saldırıları karşısında Libya'nın meşru temsilcisi UMH'ye yardım edebilmesi için yasal zemin de sağlanmış oldu.

Daha önceden Libyalı bir sivil toplum kuruluşu bir rapor hzırlayarak 2018 yılı boyunca belirli aralıklarla şiddet gösteren çatışmalarda, bin 567 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 11 kişi yaralandığı açıklanmıştı.

Muammer Kaddafi yönetimini devirmeyi başaran Libya ise zengin petrol rezervlerinin sağladığı refahı, istikrar içinde yaşamak için ülkede barış sağlamayı amaçlıyor.

277 Kasım’da iki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtıralarının imzalanması ile başlayan süreçte ise Türkiye, ABD desteğiyle Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna yanıt verirken, bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesinde önemli bir girişim başlatmış oldu.

Anlaşmayla ayrıca, Hafter'in g Trablus hükümetine yeni ve kapsamlı bir operasyon daha başlatmasının ardından, Türkiye’nin de al-Sarraj hükümetinin kendisini savunması için askeri ve ülkede kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına karar verildi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Libya anlaşmasının enerji jeopolitiğini değiştirmesi açısından önemli olduğunu kaydederken Ankara, bölgede yeni gerginlikler peşinde olmadıklarını aksine kıyıdaş ülkelerin bölgedeki kaynakları adil paylaşmalarını sağlayacak diyalog sürecini başlatmak olarak hedeflediklerini belirtiyorlar.

Türkiye-Libya arasında imzalanan ABD ve Rusya gibi ülkeler tepkilerini gösterirken ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Aralık tarihinde bir açıklama yaparak iki kıyıdaş ülkenin anlaşmasını yararsız ve provakatif olarak değerlendirirmişti.

PEKİ LİBYA TEZKERESİ NEDİR?

Hükümet tarafındanTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve salt çoğunluğun vereceği onay oyla Libya'ya asker gönderilecek olan tezkeredir. TSK'nın Libya'ya girmesi için Meclis'e sunulan tezkere ile; Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını engellemek, kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor.