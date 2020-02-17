betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120937
ALTIN
307.187
DOLAR
6.0400
STERLİN
7.8791
EURO
6.5507

Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı

Ankara'daki bir lisede müdür ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma kanlı bitti. Güvenlik önce okul müdürünü vurdu ardından aynı silahla intihar etmeye kalkıştı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:21
Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde eğitim veren Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde güvenlik görevlisi okul müdürünü vurdu. Lise'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, okul müdürü Şerafettin Ali G. ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüşünce görevli M.E. dışarıdan getirdiği ve yanında bulundurduğu silahı müdüre doğru tuttu.

Silahtan çıkan kurşun okul müdürünün yaralanmasına neden olduktan sonra müdür  G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmak istemeyen güvenlik görevlisi ise aynı silhla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ise müdür Şerafettin Ali G. ile zanlı M.E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdılar. Tedavi altına alınan okul müdürü G.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken ağır yaralanan M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde çaşışmalarını sürdürürken geniş çapta bir çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından ise Ankara Valiliği bir açıklama yaparak açıklamasında "Öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
AnkaraIntiharSilahlı SaldırıLiseGüvenlik Görevlisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığı söylentilerine fotoğrafla yanıt verdi
Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığı söylentilerine fotoğrafla yanıt verdi
Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!
Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!
İstiklal Caddesi'ne Putin posteri asmak isteyen Rus sanatçı ortalığı karıştırdı
İstiklal Caddesi'ne Putin posteri asmak isteyen Rus sanatçı ortalığı karıştırdı
13 yıla mahkum olan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi
13 yıla mahkum olan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi
İstanbul'da hava güneşli geçerken Meteoroloji 3 ile kar uyarısı yaptı
İstanbul'da hava güneşli geçerken Meteoroloji 3 ile kar uyarısı yaptı

Popüler Haberler

Survivor 2020 2.bölüm fragmanı yayınlandı!
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?
Ev tadilat ve tamirat kredisi veren bankalar
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru şarları ve işlemleri
Banka hesabındaki bloke nasıl kaldırılır? Banka hesabı bloke kaldırma işlemleri
Banka kredisi başkasına devredilebilir mi? Banka kredisi devretme işlemleri
Varto nerededir? Varto hangi ile bağlıdır, haritadaki yeri
Yasak Elma İrem kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Bastık rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hangi dizilerde oynadı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Toki Sosyal konut kura sonucu ve ödeme planı sorgulaması nasıl yapılır?
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada karınca görmek ne demektir? Rüyada karınca görmenin tabiri ve anlamı
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. Sezon Hopper yaşıyor mu, öldü mü?
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Rüyada doğum yapmak ne demektir? Rüyada doğum yapmanın tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor 1. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Evrim neden ağlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.