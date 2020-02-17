Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde eğitim veren Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde güvenlik görevlisi okul müdürünü vurdu. Lise'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, okul müdürü Şerafettin Ali G. ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüşünce görevli M.E. dışarıdan getirdiği ve yanında bulundurduğu silahı müdüre doğru tuttu.

Silahtan çıkan kurşun okul müdürünün yaralanmasına neden olduktan sonra müdür G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmak istemeyen güvenlik görevlisi ise aynı silhla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ise müdür Şerafettin Ali G. ile zanlı M.E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdılar. Tedavi altına alınan okul müdürü G.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken ağır yaralanan M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde çaşışmalarını sürdürürken geniş çapta bir çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından ise Ankara Valiliği bir açıklama yaparak açıklamasında "Öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.



