İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 10 öğrencinin yaralandığı kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'nde 2, 5 aydır tedavi gören Sude Naz Nezor'dan da acı haber geldi. Sude Naz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Liseli öğrenci yaşam savaşını kaybetti!
19 Aralık 2019'da Çarşamba ilçesinde gerçekleşen ve 2 öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 aydır hastanede tedavi gören Sude Naz Nezor (16), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
03 Mart 2020 Salı 23:19