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Liseli öğrenci yaşam savaşını kaybetti!

19 Aralık 2019'da Çarşamba ilçesinde gerçekleşen ve 2 öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 aydır hastanede tedavi gören Sude Naz Nezor (16), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

03 Mart 2020 Salı 23:19
Liseli öğrenci yaşam savaşını kaybetti!

Kaza, 19 Aralık 2019'da Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 10 öğrencinin yaralandığı kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'nde 2, 5 aydır tedavi gören Sude Naz Nezor'dan da acı haber geldi. Sude Naz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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