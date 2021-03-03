Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan ya da paket sistemine geçen lokantalar ve restoranların ne zaman normal haline döneceği dört gözle bekleniyor. Peki, son durum nedir? 2 Mart Salı itibariyle Restoran ve lokantalar açılabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklama

Lokanta ve restoranlar açılıyor mu?

Dünya genelinde pandemi ilan edilmesinden dolayı bir süredir covid-19 ile mücadele vermekteyiz. Ülkemizde yerine karar uygulamasına geçerken kabine toplantısından sonrası için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beklenen bilgilendirme geldi. Erdoğan, bu sözlerle ifade etti. " Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacak.”

Ülke genelinde bir süredir kapalı olan Kafe ve restoranlar hakkında Erdoğan şu açıklamada bulundu:

“Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.”