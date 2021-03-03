İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1531
ALTIN
410.421
DOLAR
7.4248
STERLİN
10.4121
EURO
8.9666
10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı
10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi vefat etti
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi vefat...
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi
Son Dakika
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih...

Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?

Vatandaşın gözü kabine toplantısında. Uzun süredir kapalı olan Restoran ve lokantaların ne zaman faaliyete geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün yapılan kabine toplasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama bekleniyor. 2 Mart Salı gününden itibaren kısıtlamalar esnetilecek mi?

03 Mart 2021 Çarşamba 15:13
Lokanta ve restoranların açılacağı tarih belli oldu mu?
Takip Et:

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan ya da paket sistemine geçen lokantalar ve restoranların ne zaman normal haline döneceği dört gözle bekleniyor. Peki, son durum nedir? 2 Mart Salı itibariyle Restoran ve lokantalar açılabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklama


Dünya genelinde pandemi ilan edilmesinden dolayı bir süredir covid-19 ile mücadele vermekteyiz. Ülkemizde yerine karar uygulamasına geçerken kabine toplantısından sonrası için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beklenen bilgilendirme geldi. Erdoğan, bu sözlerle ifade etti. " Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacak.”

Lokanta ve restoranlar açılıyor mu?

Ülke genelinde bir süredir kapalı olan Kafe ve restoranlar hakkında Erdoğan şu açıklamada bulundu:

“Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.”


Son Güncelleme: 03.03.2021 15:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor?
Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor?
THY uçağında korkutan bomba ihbarı...
THY uçağında korkutan bomba ihbarı...
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ne zaman açıklanacak?
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şans Topu oyunu sonuçları belli oldu - Şans Topu 28 Şubat çekiliş sonucu kazanan numaralar
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi
Şehidimiz var! Gara'dan haber geldi

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.