Lüks dairede yavru aslan ve piton bakan mankene gözaltı!

Bir süredir sosyal medya hesabından yavru aslan ve piton yılanıyla fotoğraflarını paylaşan İranlı ünlü manken Yadegari’nin adresine önceki gün operasyon düzenledi.

EVİNDE BESLEDİĞİ YAVRU ASLAN VE PİTON'A EL KONULDU

Sarıyer Maslak’ta Rezidans bir dairede kalan ünlü mankenin adresine yapılan baskında, yurda kaçak olara sokulan yavru İran aslanı ile piton uzman ekiplerce etkisiz hale getirilip kafese konarak emniyete götürüldü.

Ünlü manken yardımcıları Mohammad Ali Rezvandoust ve Kian Mohammadia ile birlikte gözaltına alındı.

Yadegari, hayvanları hobi olarak beslediğini pitonun uzun süreden beri kendisiyle birlikte olduğunu, yavru aslanı ise 9 bin dolara yurtdışından getirttiğini ifade etti.

CİTES KAPSAMINDA CEZA UYGULANDI

CİTES (Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararsı ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında, para cezası uygulanıp işlem yapılan ünlü mankene ait yavru aslan ile piton yılanı Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere korumaya alındı.