Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi:'Koronavirüs mutasyona uğruyor'

Koronavirüs ile mücadele de 11 Mayıs tarihinde normalleşme sürecine geçen ülkemizde umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Bu konuda Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan haberglobal kanalına yaptığı açıklamada, "Bu tamamen bir gözlem; virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor. Bunu söylerken imtina ederek söylüyorum. Rehavete kapılmayalım. Şok tablosunda yüksek ateşli hastalar görüyorduk. Şimdi daha hafif klinik tabloyla seyreden hastaları görüyoruz. Bu durum, virüsün mutasyona uğradığını, ölümcüllüğünde bir azalma olduğunu düşündürüyor. Tabi bunun klinik çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.