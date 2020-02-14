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Mafya Lideri Yakup Süt, yakayı İstanbul'da ele verdi

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve uzun süreden beri aranan mafya lideri Yakup Süt, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

14 Şubat 2020 Cuma 10:03
Mafya Lideri Yakup Süt, yakayı İstanbul'da ele verdi

İstanbul'da silahlı suç örgütlerine karşı başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenleme kararı aldı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütlerine ait adresler belirlendi.

Belirlenen adreslere sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenleyen Organize ekiplerine özel harekat polisleri de destek verdi.

Aralarındac hakkında yakalama karaı çıkarılan ve uzun bir süredir aranan mafya lideri Yakup Süt ve adamları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreste kıskıvrak yakalandılar.

Gözaltına alınarak emniyet Müdürlüğüne getirilen Yakup Süt ve adalarının sorgulama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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