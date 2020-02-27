Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçuna yönelşk hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edildiği bildirilirken Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde olacağı öğrenildi.
Mahkeme, Meltem Şişli hakkındaki iddianameyi kabul etti
İSMEK’in kadın yöneticilerine karşı sarf ettiği sözler üzerine dava açılan Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
27 Şubat 2020 Perşembe 11:13