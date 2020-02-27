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Mahkeme, Meltem Şişli hakkındaki iddianameyi kabul etti

İSMEK’in kadın yöneticilerine karşı sarf ettiği sözler üzerine dava açılan Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:13
Mahkeme, Meltem Şişli hakkındaki iddianameyi kabul etti

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmış ve  hakkında bir iddianame düzenlenmişti. İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken ve hakkında dava açılan Meltem Şişli için düzenlenen iddianame Asliye Ceza mahkemesine sunuldu.

Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçuna yönelşk hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edildiği bildirilirken Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde olacağı öğrenildi.

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