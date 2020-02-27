Mahkeme, Meltem Şişli hakkındaki iddianameyi kabul etti

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısıhakkında başlatılan soruşturma tamamlanmış ve hakkında birdüzenlenmişti. İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken ve hakkında dava açılan Meltem Şişli için düzenlenen iddianame Asliye Cezasine sunuldu.

Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçuna yönelşk hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edildiği bildirilirken Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde olacağı öğrenildi.