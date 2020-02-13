Mahkeme Palu ailesi sanıklarına ceza yağdırdı

2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması sonrasında başlatılans oruşturmanın takipsizlik kararıyla kapatıldığı ve daha sonra dosyanın tekrar açılması sonucu tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesi hakkında yargılama süreci başlatılmıştı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasında ailenin damadı olan Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatlar katılırken sanıkların geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasının arka kapısından mahkeme salonuna getirldiği belirtildi.

Katıldıkları bir TV programındayken gözaltına alınan ve haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 6. celse duruşması için mahkeme salona gelen Palu ailesi Cumhuriyet Savcısının bir önceki celsede açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak sanık Tuncer Ustael hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar hakkında ise ‘kasten adam öldürmeye yardım etme' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 32'şer yıla kadar hapis cezası talebi sunuldu.

Savcılık mütaalasının hemen ardından duruşmada söz alan Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, “Cesedin ölüm nedeni ve tarihi hukuken tespit edilemedi. Müvekkillerim maktulün öldüğünü söyleseler de Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin tıbbi ve hukuki anlamda tespit yoktur. Cesedin toprağa gömüldüğü an solunum yetmezliği şeklinde yorumlanmalıdır. Tuncer'in korkutarak İsa'ya gömdürdüğü ortadadır. Meryem Tahnal'ın öldüğüne ilişkin bir delil yoktur. İsa'nın gömme anında müvekkilimin öldüğü düşünülmektedir bu yüzden öldürme eylemine iştirak ettiği söylenemez fiziksel ve psikolojik baskı altındadır. İkrar tek başına delil değildir. Müvekkillerimin beraatına karar verilmesi, aksi kanat olursa adli kontrol kullanarak tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz” diyerek mahkemeye sanık tahliye kararı verilmesini iletti.

Palu ailesine son sözleri sorulduktan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına, ‘başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak, suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6' şar ay Fatih Palu ise ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 8 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 81 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise mahkeme heyeti kararıyla tahliye edildi.

