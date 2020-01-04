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Mahkemeden, Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolüne kabul kararı

Meslek odaları tarafından , İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne sunulan Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolüne ilgili iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:15
Mahkemeden, Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolüne kabul kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolü ile ilgili meslek odalarının İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne açtığı iptal davası sonuçlandı.

TMMOB'a bağlı 9 meslek odası, Kanal İstanbul ile ilgili iş birliği protokolünün Anayasa'ya, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, proje kapsamında tarım alanlarının bozulacağı ve ayrıca karasal sistemin yok olacağını savunarak projenin iptali için İstanbul 8. İdare Mahkemesinde 2018 yılında dava açtı.

Açılan davaya istinaden sunulan dilekçede, taraflara yüklenen görevlerin de hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek proje alanının, rezerv alan dışında henüz sınırları belirlenmemiş bir alanı işaret ettiği, uygulama çalışmaları için harcanan bedellerin ayni veya nakdi taşınmaz olarak mahsuplaştırılması ve ayrıca Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerçekleştirilebileceği, mal ve hizmet alımlarının da Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında yapılabileceği savunularak tüm planlama yetkisinin davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildiği kaydedildi.

Buna karşılık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi usule yönelik ehliyet ve esasa yönelik te hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini istedi.


İstanbul 8. İdare Mahkemesi ise söz konusu davayla ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırılık bulunması durumunda da menfaatleri ihlal edilenler yönünden gerek ilgili kurumlar nezdinde itiraz gerekse davaya konu edilebilmesi imkanının bulunduğu belirterek "Kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemektedir." hükmüne vardı ve protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti.

Anahtar Kelimeler:
IbbMahkeme KararıKanal Istanbulçevre Bakanlığı
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