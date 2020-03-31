Mahkumlara korona kıyağı!

Dünyayı esir alan ve her geçen daha fazla insana bulaşan korona virüs salgın hastalığını yayılmasının önüne geçebilmek için her türlü tedbi alınıyor. Korona virüs salgının ülkemizde özellikle cezaevlerine sıçramasından korkan siyasiler konuyla ilgili mahkumlara 2 ay korona virüs salgı hastalığı kapsamında izin vermeyi düşünüyor.
TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen teklif CHP ile İYİ Parti’nin kırmızı çizgi olarak dile getirdiği düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlandı. Koşullu salıverme oranı 2/3’ten 1/2 ‘ye yani yüzde 67’den yüzde 50’ye indirilecek. Böylece koşullu salıverme oranı cezanın yarı oranında uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partililerle yaptığı son görüşmede belirlendiği gibi bazı suçları koşullu salıverme kapsamında olmayacak. Bu suçlar: terör, adam öldürme, örgütlü suçlar, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliği ve uyuşturucu olarak sıralanacak.
HER HÜKÜMLÜ YÜZDE 40 ORANINDA CEZAEVİNDE KALACAK
2 AY İZİN
Ancak uyuşturucu suçlarında MHP’nin talebi gözetilerek sadece “kullanıcılar” denetimli indirim kapsamında tutuldu. Daha önce denetimli serbestlik kapsamında olan “torbacılar ve satıcılar” tıpkı uyuşturucu üreticileri gibi kapsam dışında kalacak. Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının tehlikeli boyutu dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay “korona izni” verilecek.
Adalet Bakanlığı bu izin süresini salgının gelişimini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile koordineli şekilde değerlendirerek iki kez uzatmaya yetkili olacak. Böylece mahkumlara uzatmalı haliyle 6 aya kadar izin verilmiş olacak. Mahkumlar izin doğrultusunda evlerine gidecek, izin süresi dolduktan sonra cezaevine dönecekler.
Milliyet