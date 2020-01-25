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Malatya 4.6 büyüklüğünde sallandı

Malatya'da son dakika verilerine göre saat 13.14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:49
Malatya 4.6 büyüklüğünde sallandı

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.14'de meydaba gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 şiddetinde kaydedild.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bölgede artçı depremlerin de devam ettiği görülüyor. Son olrak gerçekleşen artçı deprem 4.6 şiddetinde oldu.

İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem verileri;

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.01.25 13:14:55 38.1938 38.7948 5.0 -.- 4.5 4.6 TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 13:12:10 39.0485 27.8140 11.7 -.- 2.5 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) l
2020.01.25 12:55:46 40.8825 27.9917 22.0 -.- 2.2 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG
2020.01.25 12:47:00 38.9917 27.8080 20.9 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 12:46:27 39.0663 27.8203 10.5 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 12:39:33 38.3342 38.8133 5.0 -.- 4.0 3.9 AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2020.01.25 12:23:31 38.4242 39.2123 17.8 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 12:20:28 38.2962 38.7977 4.5 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.25 12:12:11 38.2513 38.7907 1.9 -.- 3.5 3.5 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 12:05:31 38.9902 27.8390 16.5 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 12:02:57 39.0282 27.8417 21.6 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 12:01:07 38.2930 38.9647 5.0 -.- 2.5 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.25 11:59:49 38.2817 39.1148 5.3 -.- 2.8 -.- BEHRAMLI-DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.25 11:58:59 39.0182 27.8183 5.4 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 11:56:24 39.0312 27.8183 13.2 -.- 2.0 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 11:55:11 38.9937 27.8362 20.2 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 11:54:07 38.2540 38.7747 5.3 -.- 2.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 
 

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