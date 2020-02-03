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Malatya'da 3 bekçinin olay müdahalesi kanlı bitti!

Malatya'da Polis Meslek Eğitim Merkezi önündeki şüpheli bir şahsa müdahale etmek isteyen 3 mahalle bekçisinden 1'i diğer bekçi arkadaşı tarafından silahla vurulurken 2 bekçi de şüpheli şahıs tarafından bıçaklandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 10:54
Malatya'da 3 bekçinin olay müdahalesi kanlı bitti!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mahalle bekçilerinin olaya müdahalesi kanlı sona erdi. Bir ihbarı değerlendirerek Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önüne gelen 3 bekçi burada bulunan ve isminin Suat U. olduğu belirlenen şüpheli şahsa müdalale etmek istedi.

Malatya'da 3 bekçinin olay müdahalesi kanlı bitti!

Alkollü olduğu öne sürülen şüpheli ile iletişim kurmaya çalışan bekçiler elinde bıçakla saldırmaya başlayan Suat U. ile arbade yaşamaya başladı. Bekçilerden birinin olayı durdurmak amaçlı havaya ateş açması sonucu ise silahtan seken kurşun diğer bekçi arkadaşının başına isabet etti. Bekçi kanlar içerisinde yere yığılırken arbade sırasında 2 bekçide şüphelide aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan bekçilerinden Yunus S. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı 2 bekçi ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs Suat U.’yu gözaltına aldı.

Malatya'da 3 bekçinin olay müdahalesi kanlı bitti!

Olay yeri inceleme ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovan ve 1 adet bıçak buldu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Malatya'da 3 bekçinin olay müdahalesi kanlı bitti!

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSaldırıMahalle Bekçisi
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