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Malatya'da depremzedeler için konteynerlerın kurulumu tamamlandı

Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında evleri yıkılan depremzedeler için konteynerlerın kurulumları tamamlandı. Depremzedeler geçici barınmak amaçlı konteynerlera yerleşmeye başladılar.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:48
Malatya'da depremzedeler için konteynerlerın kurulumu tamamlandı

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde evleri hasar görerek yıkılan depremzedeler için konteynerlar kurulmaya başlanmıştı. Vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için başaltılan çalışmalarda ise konteynerın kurulma işlemleri tamamlandı.

Altyapısını Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Bulutlu Mahallesi'ne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesinde 25 konteyner yerleştirilirken değremzedeler bu kurulan konteynerlara yerleşmeye başladılar. Ayrıca vatandaşların hayvanları için çadırdan ahır kurulumlarının devam ettiği belirtildi.

Yaşadıkları büyük depremin ardından yaralarının sarılmasıyla günlük yaşama dönmeye başlayan depremzedeler, Tarımköy uygulaması kapsamında inşa edilecek konutların yapılmasını bekliyorlar.

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DepremMalatyaKonteyner
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