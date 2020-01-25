Şarampole yuvarlanarak devrilen aracın içinde bulunan 5 özel harekat polisi ise kazadan yara alarak kurtuldular. Kaza yerine anında sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, zırhlı araçta bulunan polisleri çıkartarak ambulanslarla hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’de olay yerine gelerek yetkililerden gerekli bilgileri aldı.
Malatya'da polis zırhlı aracı şarampole devrildi! 5 polis yaralandı
Malatya’nın Doğanyol ilçesinde polis zırhlı aracı şarampole yuvarlanarak devrildi. İçerisinde özel hareket polislerinin olduğu kazada 5 polis yaralandı.
25 Ocak 2020 Cumartesi 23:20
Şarampole yuvarlanarak devrilen aracın içinde bulunan 5 özel harekat polisi ise kazadan yara alarak kurtuldular. Kaza yerine anında sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, zırhlı araçta bulunan polisleri çıkartarak ambulanslarla hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’de olay yerine gelerek yetkililerden gerekli bilgileri aldı.