Malatya'da polis zırhlı aracı şarampole devrildi! 5 polis yaralandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın'da deprem bölgesini ziyareti öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında birdevrildi. Malatya’ya bağlıilçesinde üst seviyeye çıkarılan önlemler doğrultusunda görev yapan özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ilçe girişine yakın bir yerde sürücüsünün diteksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanarak devrilen aracın içinde bulunan 5 özel harekat polisi ise kazadan yara alarak kurtuldular. Kaza yerine anında sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, zırhlı araçta bulunan polisleri çıkartarak ambulanslarla hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’de olay yerine gelerek yetkililerden gerekli bilgileri aldı.

