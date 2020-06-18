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Malatya Mezrasında Görülen Yılanlar Paniğe Neden Oldu

Malatya Doğanşehir ilçesindeki mezrada yılan paniği yaşandı. İlçe yetkilileri artan sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan yılanlara karşı uyarıda bulundu.

18 Haziran 2020 Perşembe 18:00
Malatya Mezrasında Görülen Yılanlar Paniğe Neden Oldu
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Yaz mevsiminde sıcaklıkların artışıyla birlikte Malatya Doğanşehir ilçesinde yılanların ortaya çıkması ilçe halkını ürküttü. Sıcak havalarda ilçe halkının yaşam alanlarına dahil olan yılanlar evlere ve arabalara girerek halkın panik olmasına sebep oldu. Bu kez de Malatya'da Doğanşehir ilçesinin Kurucaova mahallesi Kalecik mezrasında ortaya çıkan yılanlar hayvanlarını otlatmaya çıkan Mustafa Karakaş'ı zor durumda bıraktı. 

Malatya'da yılan paniği!

Mustafa Karakaş 2 adet 2 metre uzunluğa yakın yılanla karşılaşınca kaçmak yerine bu görüntüleri telefonu ile kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Mustafa Karakaş'ın paylaştığı görüntüde su kuyusundan su çekmek için kullandığı teneke bidonda 2 adet yılanı görünce korkusuz bir şekilde tenekeyi otlattığı hayvanlardan uzağa taşıyarak yılanları doğaya saldığı görüntüler çok fazla izlendi. Sosyal medyadaki bu görüntüler ilçe halkı tarafından paniğe neden olurken yetkililer bu konuda halkı uyardı.


Son Güncelleme: 18.06.2020 18:00
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