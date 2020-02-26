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Malatya'nın Kale ilçesi 4,9 şiddetinde sallandı! Kandilli ve AFAd verileri ile son depremler

Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildiren Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi de yayınlandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:41
Malatya'nın Kale ilçesi 4,9 şiddetinde sallandı! Kandilli ve AFAd verileri ile son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurulan son depremler listesine göre, Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedilirken deprem de her hangi bir can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 02.03'de olduğunu kaydederek merkez üssünün Kale ilçesi olduğu ve şiddetinin de 4.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini kaydetti. Ayrıca, depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu açıklamdı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, ise yaptığı açıklamada, Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu yönünde ortaya çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

Depremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Çanakçı Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş ise, "Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı." dedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba günü meydana gelen en son depremler..

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.26 07:23:54 38.2697 38.7520 13.0 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 07:16:06 35.1422 27.9335 7.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 07:13:54 38.3603 39.2077 19.5 -.- 1.9 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 05:46:16 38.9837 27.8525 12.2 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 05:45:34 38.3427 39.0888 6.1 -.- 2.3 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 05:35:09 39.0377 27.7683 20.2 -.- 1.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 04:38:11 37.7963 27.7333 12.5 -.- 1.2 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2020.02.26 04:34:26 35.6287 26.4793 18.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 04:26:35 40.4752 27.9558 17.2 -.- 1.8 -.- CAYAGZI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2020.02.26 04:18:04 36.9123 27.6873 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.02.26 04:09:13 38.3953 39.0535 15.7 -.- 1.0 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 04:08:15 38.4577 39.2172 15.6 -.- 0.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:42:21 38.3888 39.1697 5.0 -.- 1.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:35:48 38.4453 44.4123 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 03:26:16 39.1090 27.8055 4.7 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 03:22:04 38.3387 39.2632 14.5 -.- 1.0 -.- ASAGICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:14:38 38.2973 39.1553 22.2 -.- 0.8 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:37:59 38.9722 27.8475 5.2 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 02:35:55 39.0178 27.9218 10.4 -.- 2.2 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 02:34:50 38.2967 39.1425 19.3 -.- 1.1 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.26 02:32:23 38.2490 38.7645 13.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:28:01 38.2842 38.6732 9.9 -.- 2.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:23:27 38.3607 38.7698 5.4 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:19:19 38.3448 38.7905 10.8 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:17:33 38.3422 38.8400 16.8 -.- 1.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:14:44 38.3118 38.8353 15.1 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:13:01 38.2755 38.7203 5.4 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:11:42 38.3182 38.8798 26.0 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:10:39 38.3253 38.8555 18.7 -.- 1.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:03:35 38.2910 38.7567 5.3 -.- 5.1 5.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.02.26 02:03:36)
2020.02.26 01:28:12 38.4215 44.3252 5.0 -.- 4.2 4.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 01:18:47 38.9828 27.8568 8.9 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 01:13:09 38.6130 39.4718 3.5 -.- 1.9 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.02.26 01:06:47 38.2658 38.9465 27.8 -.- 1.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 00:52:48 38.9910 27.8590 11.3 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:39:30 39.0100 27.8643 11.5 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:36:59 38.9923 27.8420 4.5 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:16:19 38.3187 38.8700 12.9 -.- 1.8 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 00:12:10 38.4132 39.5223 7.6 -.- 1.1 -.- YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 00:05:54 39.1228 27.8082 9.6 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:02:21 39.1268 27.8008 10.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:02:06 38.3617 39.1708 2.3 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

Son Güncelleme: 26.02.2020 09:41
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AFADDepremMalatyaSon DepremlerKandilli RasathanesiDeprem Listesi
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