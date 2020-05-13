Malazgirt Ovası'nda yağan şiddetli yağmur çiftçileri ikinci kez şoka uğrattı

‘’Üreticiler ikinci bir şok daha yaşadı.’’

Muş Malazgirt ilçesinde aylardır yağan yağmurlar nedeniyle Malazgirt ovası ikinci kez su altında kaldı. Yağmur nedeniyle Badışan ile Murat nehri taştı ve çiftçiler zor günler geçirmeye başladı. Malazgirt Ziraat Odası Bakanı Tahsin Kılıç, yağan şiddetli yağmurun üreticileri zor durumda bıraktığının altını çizerek, bir ayı aşkın süredir sık sık yağmur yağdığını belirtti.

Geçtiğimiz haftalardaki şiddetli yağışlar sebebiyle iki nehrin taştığı ve 50 bin dekarlık tarım arazisinin suların altında kaldığını söyleyen Kılıç, şiddetli yağmurların üreticilere yeni bir şok daha yaşattığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 20:48