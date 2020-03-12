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Maltepe'de dehşet anları! İçi yolcu dolu minibüs silahla tarandı

Maltepe’de seyir halinde ilerleyen ve içerisinde yolcu bulunan hatlı minibüs bir otomobil de bulunan şahıslar tarafından silahla tarandı.

12 Mart 2020 Perşembe 17:23
Maltepe'de dehşet anları! İçi yolcu dolu minibüs silahla tarandı

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yolda ilerleyen bir aynı güzergah üzerinde bulunan ve içerisinde yolcu dolu olan hatlı minibüsün yanına yaklaştı. Otomobilde ki şahıslar ellerindeki silahları minibüse doğrultarak ateş açmaya başladılar. 

Silahlardan art arda gelen kurşunlardan dolayı minibüs şoförü ve içinde ki yolcular büyük panik yaşarke saldırganlar altlarındaki otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Minibüste bulunan yolcular olayın şokundan çıktıktan sonra kimsenin yara almadığı öğrenerek biraz rahatladılar. Olay yerine gelen polis ekipleri ise minübüste incelemelerini tamamladıktan sonra geniş çapta bir soruşturma başlattı.

O an yaşan olay minibüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülere yeni ulaşılmasının ardından yapılan incelemede minibüsün yanına yaklaşan otomobildeki şahısla silahla ateş ediyor ardından kaçıyor. Kaydedilen görüntülerde minibüsteki yolcularda panik halinde kendilerini korumaya çalışıyorlar.

İşte, o görüntüler:


 

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IstanbulSilahlı SaldırıMaltepeYolcu Minibüsü
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