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Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında eskiden husumetten ötürü çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.Silahların ateşlendiği kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti diğer aileden 1 kişi yaralandı

24 Nisan 2020 Cuma 14:25
Manisa aileler arası silahlı kavga! Bilanço :aynı aileden 4 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

Olay bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.

Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. 


AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Tartışma sonucunda cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yi (57) bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip K. isimli şahıs yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Hasan Mısırlı'nın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

Olay sonrasında; olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
ManisaSalihliSilahlı Kavga
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