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Manisa Akhisar'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem büyüklüğü ile ilgili Kandilli'den açıklama geldi!

Manisa Akhisar'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'da olan deprem Bursa İzmir ve İstanbul'da da hissedildi. Yaşanılan depremin ardından Kandilli'den açıklama geldi. İşte, Manisa Akhisar'da meydana gelen deprem ile ilgili tüm detaylar...

05 Şubat 2020 Çarşamba 01:02
Manisa Akhisar'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem büyüklüğü ile ilgili Kandilli'den açıklama geldi!

Manisa Akhisar'da yaşanılan deprem 20:55'de meydana geldiği duyuruldu. Kandilli'den gelen açıklamaya bakacak olursak, deprem 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Vatandaşlar, "Manisa Akhisar'da yaşanılan deprem sonucunda yaralananlar var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte, Manisa Akhisar'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili tüm detaylar...

Kandilli'den gelen açıklama!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden gelen açıklamaya göre deprem 20:55 civarında meydana geldi. Kandilli'den gelen ilk açıklamaya göre depremin 5 büyüklüğünde olduğu öne sürülüldü. Daha sonra depremin 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

AFAD'tan gelen açıklama!

AFAD tarafından gelen açıklamaya göre ise depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu söylendi. 

Büyüklük    4.8 (Mw)    

Yer    Manisa - Akhisar    

Tarih    04/02/2020 - 20:55:24 (TS)    

Enlem    38.9815 (K)    

Boylam    27.8755 (D)    

Derinlik    7.00 (KM)

Son Güncelleme: 05.02.2020 01:02
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