Manisa'da ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadı cinayeti işlendi. 36 yaşındaki D.G.isimli bir kadın bir süredir görüştüğü fakat ayrılmak istediği Zeki C. tarafından bıçaklandı. Gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olay İlçeye bağlı Hürriyet mahallesinde gerçekleşti.

Bir süre önce eşinmden boşanarak bir lokantada çalışmaya başlayan D.G. Zeki C. ile görüşmeye başladı. Zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan Zeki C. ile bir süredir devam eden ilişkisini bitirmek isteyen D.G. ayrılmak istediğini söyledi.

Ayrılmayı bir türlü hazmedemediği iddia edilen Zeki C., gece kadının yaşadığı binanın dış cephesinden tırmanarak balkondan 1. katta bulunan evine girdi. D.G.'yi yanında getirdiği bıçakla 15 kez bıçaklayan Zeki C., olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı.

Evdeki gürültüleri duyan kadının 9 ve 16 yaşında olan kızları korkudan odalarına saklandığı öğrenildi. Kadının komşuları ise bağrışmalardan dolayı durumu polis ekiplerine bildirdi. 15 bıçak daebesiyle ağır yaralanan D.G. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alına alınan enç kadın doktorların tüm müdfhalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri evde inceleme yaptıktan sonra korkudan odalarına saklanan kızları güvenli bir yere götürdü. Kadının kaldırıldığı hastaneye gelerek D.G'nin durumunu öğrenmek isteyen katil zanlısı Zeki C. ise polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zeki C.'nin gözaltına alındığı sırada aşırı alkol almış olduğu da bildirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Zeki C.'nin alınan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattığı kaydedildi.



