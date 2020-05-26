Manisa'da işçi minibüsü devrildi, kazada 15 kişi yaralandı

Manisa’ya bağlı Salihli ilçesinde mevsimlik olarak çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan minibüste bulunan 15 kişi kazadan yara alarak kurtuldu.

Manisa'da işçi minibüsü devrildi, kazada 15 kişi yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki İzmir-Ankara kara yolunda bir kaza beydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Salihli istikameti tarafından gelerek Ahmetli istikametine giden İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı minibüs yolda devrilerek yan yattı. 

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasından dolayı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken yoldan çıktı. Önce önündeki otomobile sonrada refüje çıkan minibüs yan yatarak devrildi.

Kazada, minibüsün sürücüsü İsmail Olca ile birlikte çoğu kadın olan içşilerden 15'i yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sev edilidi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara alarak Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelerde kaldırıldı. tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
 


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