Manisa'da kadın cinayeti! 22 yaşındaki genç kız pompalıyla vuruldu

Kadın cinayetlerine bugün Manisa'da bir yenisi daha eklendi. Şehzadeler ilçesinde yaşayan Gülnur Kocabaş, sabah işe gittiği sırada erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikaya gitmke için evden çıkan Gülnur Kocabaş, yolda yürürken arkasından gelen erkek arkadaşı Yusuf A. seslendi. Yusuf A.'ya bakmak için için dönen genç kız bir anda pompalı tüfek saldırısına uğradı. 2 el teş edilen tüfekten seken saçmalar genç kızın göğsüne isabet etti ve Kocabaş, bir anda kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar genç kızı o halde görmelerinin ardından yanına koştular ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrolde, Gülnur Kocabaş'ın o anda hayatını kaybettiğini belirlediler.

Diğer taraftan; kız arkadaşını öldüren Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Yusuf A., polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği bildirildi. Talihsiz kadının cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılma üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



