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Manisa'da trafik kazası! Bilanço 1 ölü 1 yaralı

Manisa'nın soma ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:33
Manisa'da trafik kazası! Bilanço 1 ölü 1 yaralı

Feci kaza Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi.Mehmet E'nin (42) kullandığı yem yüklü tanker, Soma-Savaştepe kara yolu Sevişler Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan Ali O. (53) idaresindeki  otomobille ve karşı yönden gelen Gülay Şahin (37) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. 

Kazada çarpışmanın etkisiyle sürücüler Ali O. ve Gülay Şahin ile 12 yaşındaki oğlu Mehmet Yiğit yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Gülay Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Soma Devlet Hastanesine hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülay Şahin müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Mehmet Yiğit ile otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Jandarma, tanker şoförü Mehmet E'yi ifade işlemleri için karakola götürdü.

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