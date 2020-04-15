Manisa'da traktör kazası 2 kardeşi birbirinden ayırdı!

Acı olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde saat 17.00 sularında meydana geldi.Anne ve babasının bahçede çalıştığı sırada M.C.Ş., iddiaya göre kız kardeşi T.Ş. ile traktöre bindi. İki kardeş, tütün fidanı hazırlığı yapan ailelerinin yanına giderken, M.C.Ş.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu traktör devrildi.

Kazada iki kardeş de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 7 yaşındaki T.Ş., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 13 yaşındaki M.C.Ş'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı