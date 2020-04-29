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Manisa Salihli kura sonuçları 28.04.2020 ve Salihli TOKİ kura sonuçları kazananlar listesi

TOKİ Manisa Salihli 100 bin sosyal konut projesi için kuralar 28.04.2020 tarihinde çekildi. TOKİ Salihli kura çekiminin sonuçları açıklandı ve daire almaya hak kazanan kişilerin listesi belli oldu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:13
Manisa Salihli kura sonuçları 28.04.2020 ve Salihli TOKİ kura sonuçları kazananlar listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Manisa Salihli’deki projeleri için 28 Nisan Salı günü kura çekimi yapıldı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için başlatılan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi aşamasına geçildi. Son olarak TOKİ tarafından Manisa Salihli’de inşa edilecek konutlarda kazanan kişilerin kura çekilişi yapıldı.

TOKİ Manisa Salihli Kura Sonuçları

TOKİ Manisa Salihli konutları için kuralar 28 Nisan Salı günü noter huzurunda çekildi. Proje kapsamında Salihli’de 105 adet 2+1 ve 45 adet 3+1 daireler inşa edildi. Projedeki 2+1 evlerin fiyatı 140 bin ile 160 bin TL arasında değişiyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 160 bin TL ile 210 bin TL arasında değişiyor.

Manisa Salihli’deki konutlarda yer alan 2+1 dairelerin en düşük taksit tutarı 894 TL, 3+1 daireler için en düşük taksit tutarı ise bin 22 TL olarak belirlendi. Projeden ev sahibi olacak kişilerin 2+1 dairler için 14 bin TL, 3+1 daireler için ise 16 bin TL peşinat ödemesi gerekiyor.

TOKİ Manisa Salihli 2+1 dairelerin kura sonuçlarına http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaSalihli/ks21.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Manisa Salihli 3+1 dairelerin kura sonuçlarına http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaSalihli/ks31.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:13
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