Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4748 Sokak No: 40 adresinde bulunan apartman, 14 Mayıs 2020 saat 24:00'den, 14 Mayıs 2020 tarihine kadar 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/40 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Manisa Valiliği açıkladı, bir apartman 14 günlüğüne karantinaya alındı
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamayla merkeze bağlı Yunusemre ilçesinde bulunan bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyuruldu.
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