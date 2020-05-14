Manisa Valiliği açıkladı, bir apartman 14 günlüğüne karantinaya alındı

'nınilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yeni Mahalle 4748 Sokakta bulunan birıntedbirleri kapsamında 14 gün süreyleya alınmasına karar verdi. Alınan kararı ise Manisa Valiliği yazılı açıklamayla duyurdu.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4748 Sokak No: 40 adresinde bulunan apartman, 14 Mayıs 2020 saat 24:00'den, 14 Mayıs 2020 tarihine kadar 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/40 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.