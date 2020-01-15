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Manisa Valiliği vatandaşları uyardı; Volkswagen dolandırıcılarına dikkat!

Manisa'da kurulması planlanan Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme vaadinde bulunan dolandırıcıların ortaya çıktığı öğrenildi. Manisa Valiliği ise kentte dolandırıcılık olaylarına karışılmaması yönünde vatandaşları uyararak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:31
Manisa Valiliği vatandaşları uyardı; Volkswagen dolandırıcılarına dikkat!

Almanya'nın otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da fabrika kurma kararının ardından kentte dolandırıcalrın türediği ortaya çıktı. Açılacak olan fabrikada işe yerleştirme bahanesiyle vatandaşları kandıran dolandırıcılar için ise Manisa Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Alman devinin Manisa'da yatırım yapma düşüncesini fırsat bilen dolandırıcıların yeni yöntemlerle insanları kandırması ve ceplerini sömürmeye çalışması ile ilgili Manisa Valiliği'nin resmi sitesinden yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak ‘Volkswagen Fabrikasında işe yerleştirme’ adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle Valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
Manisa ValiliğiVolkswagen FabikasıDolandırıcı
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