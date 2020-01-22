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Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'da sallandı

Merkez üssü Manisa Akhisar'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedilirken İstanbul'da da hissedildiği öğrenildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 23:04
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'da sallandı

Manisa'ya bağlı Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesine depremin merkez üssünü Akhisar ve şiddetini de 5.4 büyüklüğünde kaydetti.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli illeri haricinde Yalova ve Bursa'da da hissedilirken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4.1, 22.34'te ise 3.7 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldiği açıklandı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaşanan deprem ile ilgili bir açıklama yaparak, açıklamasında "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

AFAD Başkanlığı ise, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 22.01.2020 23:05
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Son DepremlerManisa DepremIzmir Deprem
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