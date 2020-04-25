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Mansur Yavaş'ın iftar kampanyasında internet sitesine siber saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için başlatılan "Bir iftar da benden" kampanyasının ilk gününde yardımseverlerin katkılarıyla 101.847 iftar menüsü desteği verilirken kampanyanın internet sitesine sanal saldırı düzenlendi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:30
Mansur Yavaş'ın iftar kampanyasında internet sitesine siber saldırı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan “sofrayı paylaşma” kültürünü dayanışma çerçevesi içerisinde bir kampanya başlattı.

Başkan Yavaş, Ramazan ayı vesilesi ile birlikte “Bir iftar da benden” isimli başlattığı kampanya için kurulan “www.iftarver.com” adresi üzerinden 15 TL ödeyerek iftar menüsü satın alabileceğini duyurdu.  Yavaş, 23 Nisan günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin internet sitesi üzerinden yardımseverler tarafından satın alınacak olan iftar menülerinin evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA Mutfağı, Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacağı bilgisini paylaşan Başkan Yavaş'ın bu çağrısı sonrasında toplam 15.891 hayırsever vatandaş, toplam 101.847 iftar menüsü sipariş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bugün bir açıklama yaparak internet sitesinin siber saldırılara maruz kaldığını açıkladı. Gerçekleştirilen saldırılara rağmen faaliyetlerine devam eden internet sitesi hakkında 1 günde 100 binden fazla iftar paketi satın alındığını belirten Başkan Yavaş, “Mübarek Ramazan ayında aşını bölüşen ve 1 günde 100 bin iftar paketine ulaşmamızı sağlayan büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu http://iftarver.com’u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler. #BirlikteBaşaracağız” ifadelerini kullandı.

ABB'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise  “Sitemiz mübarek Ramazan ayının ilk gününde siz değerli vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve desteği sayesinde yaklaşık 10 milyon görüntülenme sayısına ulaşmıştır. Sizler bir aileye daha sıcak iftar yemeği ulaşsın gayretinde bir yoğunluk oluştururken, kötü niyetli birileri de sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadırlar. 24.04.2020 (bugün) saat 21.00'e kadar toplam 15.891 hayırsever vatandaşımızdan, toplam 101.847 iftar menüsü siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin yaklaşık 25 bini şuan sanal pos kuyruğunda beklemekte ve periyodik olarak sisteme işlenmektedir” denildi.

Son Güncelleme: 25.04.2020 10:31
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