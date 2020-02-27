betgram betgram setrabet

İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111626
ALTIN
327.369
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9421
EURO
6.7536

Mansur Yavaş'ın 'Memurdan farkımız yok' sözleri sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir programda yaptığı konuşmada 'Memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz.' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:06
Mansur Yavaş'ın 'Memurdan farkımız yok' sözleri sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehşr Beldiyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, bir programa katıldı ve orada yaptığı konuşma sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düştü. Paylaşım rekorları kıran konuşmada Yavaş'ın "Memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz." demesi  en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye çalışma ve hizmetleri ile bilgiler verirken geldikleri günden beri ihaleleri açık yaptıklarını ve vatandaşların  paralarının nasıl harcandığını görmelerini sağladıklarını vurgulayarak, "Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlası verdik. Tabii bu paralarla borçları ödüyoruz." dedi.

Başkan Mansur Yavaş, konuşmasında kendilerinin de diğer devlet memurlarından hiç bir farkalrı olmadığını belirterek, "Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor." diye konuştu. 

Sosyal medyada olay olan ve paylaşım rekorları kıran Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet yönetiminin asla sizin üzerinizde bir şey olmadığını ve sizin Anayasa'da verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiklerini bilerek, öyle koca koca arabalarla ve korumalarla gidenlere bakmayın. Onlar aslında haksızlık yapıyorlar.

Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kağıda yazın. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda, yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur arkadaşlar."

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMansur YavaşBelediye Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı
Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu'dan büyük İstanbul Planı!
İçişleri Bakanı Soylu'dan büyük İstanbul Planı!
Kumalığı kabul etmeyen kadını öldüren zanlıdan kan donduran ifade!
Kumalığı kabul etmeyen kadını öldüren zanlıdan kan donduran ifade!
PKK elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı'da yangın! Alevler, şiddetli lodosla büyüdü
PKK elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı'da yangın! Alevler, şiddetli lodosla büyüdü
26 şubat 2020 idlib şehit askerlerin isim ve memleket bilgileri
26 şubat 2020 idlib şehit askerlerin isim ve memleket bilgileri
Mahkeme, Meltem Şişli hakkındaki iddianameyi kabul etti
Mahkeme, Meltem Şişli hakkındaki iddianameyi kabul etti

Popüler Haberler

Ziraat Bankası kredi kartı limit arttırma işlemleri
Yurtdışında kredi kartı nasıl kullanılır? Yurt dışında kredi kartı kullanım şartları
Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 28 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 28 Şubat Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Diyanet Türkiye Geneli 28 Şubat 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni Cuma Mesajları 2020
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 28 Şubat Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları
En Güzel Resimli Cuma mesajları 28 Şubat 2020
Cuma mesajları 28 Şubat Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
En Güzel Resimli Cuma mesajları 28 Şubat 2020
Android 11 ne zaman çıkacak? Android 11 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Yeni gelecek önemli birkaç özellik daha belli oldu!
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Rüyada akrep görmek ne demektir? Rüyada akrep görmenin anlamı ve tabiri
Şekerlenen ve donmuş balı çözmek için yöntemler
Wilder vs Fury - WBC Ağır Siklet dünya şampiyonluk boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arka Sokaklar neden yok? 28 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Haluk Bilginer ve Ali Atay’ın yeni filmi Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı!
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor? Yeni hayat fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman dizisi Cengiz Han’ın yasaları nelerdir? İşte Ünlü Cengiz Han Yasaları
TÜVTÜRK ödemeleri kredi kartı yapılıyor mu?
Mucize Doktor Funda kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Aytemur hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.