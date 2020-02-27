Mansur Yavaş'ın 'Memurdan farkımız yok' sözleri sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehşr Beldiyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, bir programa katıldı ve orada yaptığı konuşma sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düştü. Paylaşım rekorları kıran konuşmada Yavaş'ın "Memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz." demesi en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye çalışma ve hizmetleri ile bilgiler verirken geldikleri günden beri ihaleleri açık yaptıklarını ve vatandaşların paralarının nasıl harcandığını görmelerini sağladıklarını vurgulayarak, "Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlası verdik. Tabii bu paralarla borçları ödüyoruz." dedi.

Başkan Mansur Yavaş, konuşmasında kendilerinin de diğer devlet memurlarından hiç bir farkalrı olmadığını belirterek, "Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor." diye konuştu.

Sosyal medyada olay olan ve paylaşım rekorları kıran Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet yönetiminin asla sizin üzerinizde bir şey olmadığını ve sizin Anayasa'da verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiklerini bilerek, öyle koca koca arabalarla ve korumalarla gidenlere bakmayın. Onlar aslında haksızlık yapıyorlar.

Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kağıda yazın. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda, yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur arkadaşlar."