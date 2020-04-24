Mansur Yavaş'tan Ramazana özel 'Bir iftar da benden' kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Dar gelirli aileler ve koronavirüs tedbidleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlara destek amaçlı başlatılan kampanya da 15 TL karşılığında iftar paketi yardımı yapılabiliyor.

Ramazan ayı vesilesiyle başlatılan ve "Ankara'da bir iftar da benden" başlıklı kampanyasında iftarver.com adresi aracılığı ile katılım sağlanabiliyor ve her katılımda 15 TL karşılığında iftar paketi yardımı desteği verilebiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yayınladığı mesajında ise şu ifadeleri kullanarak yardım kampanyasını duyurdu:

"6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle..."