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Mardin'de 15 yaşındaki genç kız iki kişi arasındaki kavganın arasında kaldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yaşanan tartışmada pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların arasında kalan 15 yaşındaki Berfin Çalgıcı hayatını kaybetti.

24 Nisan 2020 Cuma 17:19
Mardin'de 15 yaşındaki genç kız iki kişi arasındaki kavganın arasında kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasındaki kavga kanlı bitti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Diyar Ö., tartıştığı kişinin evini basarak pompalı tüfekle ateş açması sonucu evde bulunan 15 yaşındaki Berfin Çakıcı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Diyar Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine dönen Diyar Ö., evden aldığı pompalı tüfekle birlikte tartıştığı kişinin evine gitti.

Tartıştığı kişinin evini basarak dış kapıya elindeki tüfekle ateş açan Diyar Ö., o sırada kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Çalgıcı'yı vurdu. genç kzıın kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından olay sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri tüfekten çıkan saçmaların başına da isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Berfin'i ambulansa alarak Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar. Berfin Çalgıcı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni hastanein morguna kaldırılırken ölümüne neden olan Diyar Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Berfin'in ölüm haberini alan genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken aralarından bazıları ölüme neden olan Diyar Ö.'nün evine giderek evi ateşe verdi. Çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesiyle evde çıkarılan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki ailenin evinin etrafında geniş önlemler aldı.

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Silahlı KavgaMardinKızıltepeBerfin çakıcı
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