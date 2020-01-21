İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123556
ALTIN
297.231
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7415
EURO
6.5867

Mardin'de ham petrol hırsızlarına suçüstü

Mardin'de BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalan hırsızlar Jandarmaya yakalandılar.

21 Ocak 2020 Salı 23:10
Mardin'de ham petrol hırsızlarına suçüstü

Mardin'de İl Handarma Komutanlığına bağlı ekipler gelen bir istihbarat üzerine başlattığı çalışmalar sonucu ham petrol çalarak imalathanede işleten hırsızları kıskıvrak yakaladı. Artuklu ilçesin petrol kaçakçılığı istihbaratı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri belirlenen adrese bir baskın düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan baskında, M.B., N.A. ve A.E. isimli şüpheliler, çaldıkları ham petrolü motorine dönüştürmek için bir rafine tesisi kurdukları ve tesiste destinasyon sistemini de faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandılar.

Bölgede bulunan boş bir imalathanede, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalarak kurulan düzeneklerle işleterek akaryakıta dönüştüren şahıslar suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alındılar.

İmalathane içinde yapılan aramada ise, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi, 3 adet 20 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 40 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 10 bin litrelik yakıt tankı, bir çok düzenek ve akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. 

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu suç ile bağlantılı olarak N.A. ve M.B. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırklen; A.E. ve M.B. isimli şahıslar ise ifadelerinden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

diğer taraftan olaya karıştığı tespit edilen A.B. isimli zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkartılarak aramaya başlanıldığı belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
MardinBotaşHam PetrolHırsızlık çetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Üner'den Galatasaray camiasına özür mesajı
Ece Üner'den Galatasaray camiasına özür mesajı
100 paket uyuşturucuyu yutan İran'lı kaçakçılar kıskıvrak yakalandı
100 paket uyuşturucuyu yutan İran'lı kaçakçılar kıskıvrak yakalandı
Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum ataması yapıldı
Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum ataması yapıldı
Bursa Osmangazi'de yaşayan yaşlı çifti yangın ayırdı!
Bursa Osmangazi'de yaşayan yaşlı çifti yangın ayırdı!
Muğla'da yanan otomobilde gelen korkunç ölüm!
Muğla'da yanan otomobilde gelen korkunç ölüm!
Park cezası yememek için canından oluyordu
Park cezası yememek için canından oluyordu

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Didem Balçın hakkında bilgiler
Ay ve Güneş dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
FOX TV Kadın ne zaman final yapıyor? Kadın dizisi neden bitiyor, son bölüm ne zaman?
Kanalların yayın akışları 22 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Nikah memuru maaşları ne kadardır? 2020 nikah memuru maaşları
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerede?
Pantene Altın Kelebek ödülleri final ne zaman olacak, ödüller ne zaman dağıtılacak?
Show TV Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Aykut Enişte, TV'de ilk kez Çarşamba Star'da
Ramo dizisi kaç sezon yayınlanacak? Ramo kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?
ip tv ile yayın izlemenin cezası ne? IPTV yasal mı ve cezası var mı?
Banka kredi sicili nasıl temizlenir? Banka sicili temizlenmesi için yöntemler
Hekimoğlu Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İş arayana devletten 900 tl destek ödemesi
Whatsapp çevirim içi görünme kapatma var mı?
Ramo dizisi oyuncuları kim kimdir? Oyuncular ve canlandırdıkları karakterler
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 3 ayların başlangıç tarihi
2020 ilk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? 2020 Cemreler ne zaman düşer? Cemre tarihleri ve zamanları
2020 af yasası neleri kapsayacak? Af yasası kapsam dışı suçlar neler? 2020 Af aasası yargı paketi maddeleri
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 2. fragman yayınlandı!
Arslanbek Sultanbekov – Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, film müziği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.