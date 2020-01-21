Mardin'de ham petrol hırsızlarına suçüstü

Mardin'de İl Handarma Komutanlığına bağlı ekipler gelen bir istihbarat üzerine başlattığı çalışmalar sonucu ham petrol çalarak imalathanede işleten hırsızları kıskıvrak yakaladı. Artuklu ilçesin petrol kaçakçılığı istihbaratı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri belirlenen adrese bir baskın düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan baskında, M.B., N.A. ve A.E. isimli şüpheliler, çaldıkları ham petrolü motorine dönüştürmek için bir rafine tesisi kurdukları ve tesiste destinasyon sistemini de faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandılar.

Bölgede bulunan boş bir imalathanede,petrol boru hattından ham petrol çalarak kurulan düzeneklerle işleterek akaryakıta dönüştüren şahıslar suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alındılar.

İmalathane içinde yapılan aramada ise, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi, 3 adet 20 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 40 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 10 bin litrelik yakıt tankı, bir çok düzenek ve akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu suç ile bağlantılı olarak N.A. ve M.B. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırklen; A.E. ve M.B. isimli şahıslar ise ifadelerinden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

diğer taraftan olaya karıştığı tespit edilen A.B. isimli zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkartılarak aramaya başlanıldığı belirtildi.